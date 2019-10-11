Mardin nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+
2 saat önce
MARDİN Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
MARDİN Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+
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