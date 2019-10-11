Son Dakika Haberleri: Mardin nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+
Son Dakika Güncel Mardin nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+

Mardin nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+

2 saat önce

MARDİN Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+

MARDİN Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+

Mardin nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ikinci kez ateş açıldı+

Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
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