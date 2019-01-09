Mardin Nusaybin'de Gün Batımı Büyüledi
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Yurt genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi.
Yurt genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi.
Nusaybin'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi Zeynel Abidin
Camisi minaresi tepesinde güneş ile minare hoş bir görüntü oluştururken, o anlar objektife yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:40 Kaynak: DHA
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