Son Dakika Haberleri: Mardin Nusaybin'de Kepçe Su Borusunu Kırdı, Yollar Göle Döndü

Mardin Nusaybin'de Kepçe Su Borusunu Kırdı, Yollar Göle Döndü

23 dakika önce

Nusaybin'de kepçe su borusunu kırdı, yollar göle döndüMARDİN'in Nusaybin ilçesinde altyapı çalışması sırasında kepçenin temasıyla içme suyu ana borusu kırıldı, yollar ve su basan halı sahanın idari binası göle döndü.

Mardin Nusaybin'de Kepçe Su Borusunu Kırdı, Yollar Göle Döndü, System.String[]
Nusaybin'de kepçe su borusunu kırdı, yollar göle döndü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde altyapı çalışması sırasında kepçenin temasıyla içme suyu ana borusu kırıldı, yollar ve su basan halı sahanın idari binası göle döndü. Olay sırasında yoldan geçerken içerisine su dolan bir minibüs de arızalandı.

Nusaybin Beyazsu'dan Artuklu ve Kızıltepe'ye giden içme suyu hattı saat 16.00 sıralarında Çatalözü köyü mevkiinde altyapı çalışması yapan firmaya ait kepçenin temasıyla kırıldı.

Patlayan borudan geçen su, yaklaşık 10 metre yükselerek yol kenarında gölet oluşturdu. Ana su borusunun patlaması sırasında oradan geçen bir minibüs ile yakındaki halı sahanın idari binasını da su bastı. Arızalanıp çalışmayan minibüs, traktörn arkasına bağlanarak çekildi. MARSU ekipleri, olay sonrası Beyazsu'daki vanaları kapattıktan sonra su basıncı düştü. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri ise bölgedeki elektriği kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:29 Kaynak: DHA

Nusaybin, Güncel
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