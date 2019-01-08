Mardin Nusaybin'de Sağanak; Evlere Lağım Suyu Doldu
42 dakika önce
Nusaybin'de sağanak; evlere lağım suyu dolduMardin'in Nusaybin ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklardaki tahliye boruları yetersiz kalınca bodrum kattaki çok sayıda eve lağım suyu girdi.
Nusaybin
'de sağanak; evlere lağım suyu doldu Mardin
'in Nusaybin ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklardaki tahliye boruları yetersiz kalınca bodrum kattaki çok sayıda eve lağım suyu girdi.
Nusaybin ilçesinde dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kışla Mahallesi'ndeki Rezan Sokak'ta aşırı yağışlar nedeniyle su tahliye boruları yetersiz kaldı. Bu nedenle bodrum kattaki evlere lağım suyu doldu. Sokakta yaşayanlar evlerine dolan pis suyu tahliye etmeye çalıştı.
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Haber-Kamera Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA
)-
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:42 Kaynak: DHA
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