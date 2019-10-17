Son Dakika Haberleri: Mardin-nusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralı
Son Dakika Güncel Mardin-nusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralı

Mardin-nusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralı

23 dakika önce

Nusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralıNusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralıMARDİN'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

MARDİN- Nusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralı

Nusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı.

Suriye'de terör örgütü PKK YPG kontrolündeki noktalardan Nusaybin ilçesinde 4 farklı yere havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden biri sınır hattındaki karakolun yakınındaki boş araziye düşüp patladı. Yer yer çatışmaların yaşandığı bölgede 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sınır hattındaki birlikler, saldırı yapan bölgeyi ateş altına aldı.

Mardin-nusaybin'e 4 havanlı saldırı 1 asker yaralı

Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
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Nusaybin'de 4 farklı noktaya havanlı saldırı: 1 asker hafif yaralı
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