Son Dakika Haberleri: Mardin nusaybin'e havan mermileri düştü
Son Dakika Güncel Mardin nusaybin'e havan mermileri düştü

Mardin nusaybin'e havan mermileri düştü

1 saat önce

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.

YPG'li teröristlerin gün boyuncu peş peşe attıkları havan mermilerinin bazıları ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaraladı. Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MARDİN (DHA)

Mardin nusaybin'e havan mermileri düştü

Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
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