Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor - Son Dakika

Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor

12.12.2020 14:45
Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor, System.String[]

Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) desteklediği proje ile Mardin Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) elektrik alt yapısı yenileniyor.

Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) desteklediği proje ile Mardin Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) elektrik alt yapısı yenileniyor. 6 milyonluk projeye DİKA'nın 5 milyon 400 bin liralık destek vereceği belirtildi.

Mardin OSB 2. ilave alan elektrik alt yapısının yenilenmesi için hazırlanan 6 milyon liralık projenin 5 milyon 400 bin lirasını DİKA karşılayacak. OSB Müdürlüğü ile DİKA Genel Sekreterliği arasında sözleşme imzalandığı, en kısa zamanda ihaleye çıkılacağı belirtildi. DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ile OSB Başkan Vekili Nasır Duyan'ın imzaladığı sözleşme, OSB'nin elektrik alt yapı sorununu tamamen ortadan kaldıracağı belirtildi. Nasır Duyan, OSB'de alt yapının önemine değinerek "Alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Elektrik alt yapısını da sıkıntılarımız vardı. Onu da DİKA'nın desteği ortadan kaldıracağız. Sanayide elektrik alt yapısı önemlidir. En ufak bir arıza veya duraklama milyonarca liraya mal oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterine teşekkür ediyorum" dedi.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise, varlık nedenlerinin bölgede dinamikleri harekete geçirmek ve ekonomik dengeleri yerine oturtmak olduğunu belirterek, "Sanayicilerimizin ve yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz. Bölgenin kalkınmasını ve refah düzeyini yükseltecek yatırımları desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu, - MARDİN

Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor

Organize, Mardin, Dicle, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı Faciadan dönüldü! Tır bomboş yolda metrobüs bariyerlerini biçti, trafik durdu Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor
İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı         
14:56
Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi         
14:35
Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi         
13:53
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada         
12:59
İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor         
12:38
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu         
12:27
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 15:08:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei