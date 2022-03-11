Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

11.03.2022 14:32
Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Organize Sanayi Bölgesi A Kapısı'nın olduğu bölgede bulunan bir fabrikanın inşaat iskelesi çöktü. Çöken iskelede bulunan bir inşaat işçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan işçiye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı
Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

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Mardin, İnşaat, işçi, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika


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