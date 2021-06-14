Mardin Ovası'nda çiftçinin buğday hasadı bereketli başladı - Son Dakika

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Türkiye'de buğday üretiminde önemli bir yere sahip Mardin Ovası'nda bu yıl yaklaşık 800 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de kuru tarımın ardından sulu tarımın yapıldığı arazilerde hasat sürüyor.

Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovası'nın yüzde 75'inde buğday ekiliyor.

Sabah erken saatlerde Mardin Ovası'ndaki tarlaların yolunu tutan üreticiler, dönüm başına 500 ile 750 kilogram arasında verim bekliyor.

Hasadı yapılan ve kamyonlara yüklenen buğday, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülüyor.

Buğdayın makarnalık çeşidinin kilogramı 2,9, ekmeklik çeşidinin kilogramı ise 2,75 liradan satılıyor.

"800 bin tona yakın ürün bekliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimsel olaylardan dolayı buğdayda kuru tarım yapılan alanlarda fazla verim alınamadığını söyledi. Ancak sulu tarım yapılan alanda dönümden 500 ile 750 kilogram arasında verim alındığını belirten Dinler, "Sulu alanlarımızda inşallah kayıp fazla oluşmayacak. 800 bin tona yakın ürün bekliyoruz. Çiftçilerimiz biraz daha özen göstermeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kuraklık paketinden ve verdiği desteklerden dolayı çiftçilerimiz adına kendisine ve Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu destek bir nebze çiftçilerimizin masrafını karşılayacaktır." diye konuştu.

Saman da değerlendiriliyor

Dinler, son yıllarda yapılan çalışmalarla anız yangınlarının minimize edildiğini dile getirerek, "Daha önce buğdayı biçilip samanı pek değer kazanmıyordu ama şu anda hem buğdayı biçiyorlar hem de samanı değerlendirmeye çalışıyorlar. 1 dekardan 750 kilogram saman elde ediliyor. Çevre illerimize naklediliyor. Ağrı, Muş, Van ve İç Anadolu Bölgesi'nde saman ihtiyacı olan illerimize buradan saman gönderiliyor." dedi.

"Verim güzel, mutluyuz"

Kızıltepe ilçesinin Aydoğdu köyündeki çiftçilerden Murat Talayhan da sabah saat 05.00'te hasada başladıklarını söyledi.

Geçmiş yıllara göre bu sene buğday fiyatından memnun olduklarını belirten Talayhan, " Suriye'nin sıfır noktasında hasadımızı yapıyoruz. Verim güzel, mutluyuz. Allah Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin. Allah devletimizin eksikliğini vermesin." ifadelerini kullandı.

İbrahim Talayhan ise bu sene kuraklık nedeniyle ekime erken başladıklarını anlatarak, buğdayın da samanın da veriminin iyi olduğunu aktardı.

Talayhan, "Verim iyi. Herkes rahat olsun. Devletimiz her zaman bizimle." şeklinde konuştu.