Mardin Ovası'nda hasadı yapılan karabuğday çölyak hastaları için kullanılacak - Son Dakika
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Mardin Ovası'nda hasadı yapılan karabuğday çölyak hastaları için kullanılacak

29.06.2022 12:11
Mardin Ovası'nda hasadı yapılan karabuğday çölyak hastaları için kullanılacak

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin Ovası'nda deneme amaçlı ekimi yapılan karabuğday hasat edildi.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin Ovası'nda deneme amaçlı ekimi yapılan karabuğday hasat edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi ve Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle merkez Artuklu ilçesinde 10 dönümlük alana deneme amaçlı karabuğday ekimi yapıldı.

Kentte çölyak hastalarının protein değeri yüksek ürünlere ulaşmasını kolaylaştıracak olan karabuğday üretiminde, 650 kilogram verim alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince açılacak üretim tesisinde karabuğdaydan yapılacak ürünlerle çölyak hastalarının talebi ücretsiz karşılanacak.

Bine yakın çölyak hastası var

Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, yaptıkları araştırmada kentte bine yakın çölyak hastasının bulunduğunu söyledi.

Bunların özellikle ekmek ihtiyacını karşılamak için bir çiftçinin tarlasında deneme amaçlı karabuğday ekimi yaptıklarını anlatan Demirtaş, verimin iyi olduğunu belirtti.

Deneme amaçlı ekim olduğu için bundan sonra üretim sırasında karşılaştıkları problemleri çok rahat bir şekilde görebilme imkanı elde ettiklerini dile getiren Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak da karabuğdayın kullanılacağı üretim tesisinin ihalesine çıktıklarını bildirdi.

"Glütensiz ekmek üretimini fırında yapıp özellikle maddi durumu iyi olmayan çölyak hastalarına ücretsiz vereceğiz." ifadesini kullanan Demirtaş, üretimi artırarak bölgeye hitap etmek istediklerine dikkati çekti.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Normalde 90 gün içerisinde bu ürünü elde edebiliyorsunuz ama Mardin'de 60 gün içerisinde alabilme imkanımız oldu. Bu da bizim açımızdan büyük bir avantaj. Buranın coğrafyası, hava koşulları ve güneşi çok bol olduğu için kısa süre içerisinde ürün yetişti. Karabuğdayı sadece çölyak hastalarımızın değil tüm vatandaşlarımızın tüketmesi tavsiye ediliyor. Özellikle sağlıklı yaşam için karabuğdayın mutlaka tüketilmesi lazım. Bu üretimi kendimiz yapacağız."

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli ziraat mühendisi Dr. Ahmet Güneş ise karabuğday üzerine yaklaşık 20 yıldır çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Uluslararası ticarete konu olan ve dünyada önemli bir ticarete sahip karabuğdayın ülkede üretiminin arttığını, 2014'te güneş ve aktaş çeşitlerinin tescilini aldıklarını kaydeden Güneş, Türkiye'de yerli ve milli tohumlarla 2014 yılından bu yana hem tohumluk hem de buğday üretiminin yapıldığını bildirdi.

Mardin'de sulu alanlarda yılda 3 ürün alma imkanı bulunduğunu aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Mardin'de ilk deneme ile başladık. Bunun potansiyelinin çok artacağını düşünüyoruz. Karabuğdayın şu anda uluslararası ticarette çok büyük bir önemi var. Türkiye'yi de biz rekabetçi bir pozisyonda görüyoruz. İhraç potansiyeli olan bir ürün ve alıcısı da bulunmakta."

"30 dönüme daha ekeceğim"

Tarlasında ekim ve hasat yapılan çiftçi Mehmet Keleş ise daha önce buğday ektikleri tarlasında şimdi karabuğday üretimi yaptıklarını aktardı.

Keleş, "Karabuğdayı az bir enerji tüketimiyle sulayabiliyoruz. Deneme amaçlı ektik. Bu yılın 8. ayında 30 dönüme daha ekeceğim. Çiftçilere de örnek olacağız, onlar da inşallah yaparlar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Mardin, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Ovası'nda hasadı yapılan karabuğday çölyak hastaları için kullanılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin Ovası'nda hasadı yapılan karabuğday çölyak hastaları için kullanılacak - Son Dakika
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