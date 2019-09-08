Son Dakika Haberleri: Mardin Özel Harekat Şube Müdürünü şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin Özel Harekat Şube Müdürünü şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürünü şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu belirtildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Ömerli, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
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