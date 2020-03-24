MARDİN Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı - Son Dakika
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MARDİN Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

6 saat önce

Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldıMARDİN'in Derik ilçesinde, polis ekipleri, Gap Şelalesi'nde piknik yapanları uyararak, şelaleye giden yolu iş makinesi ve taşlarla kapattı.

Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde, polis ekipleri, Gap Şelalesi'nde piknik yapanları uyararak, şelaleye giden yolu iş makinesi ve taşlarla kapattı.

Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Derik ilçesindeki Gap Şelalesi'nde piknik yapanları tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Gap Şelalesi'nde çok sayıda kişinin piknik yaptığını gören polis ekipleri, zırhlı araçta Türkçe ve Kürtçe uyarı anonsu yaparak, bu kişilerden evlerine gitmelerini istedi.

Uyarıların ardından piknikçilerin alandan uzaklaştığı görülürken, Gap Şelalesi'ne giden yol ise polis ekipleri Tarafından iş makinesi ve taşlarla kapatıldı.

MARDİN Piknikçilerin yolu iş makinesi ve taşlarla kapatıldı

Derik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:59 Kaynak: DHA

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