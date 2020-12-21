Mardin polisinden "ohh ohh" yazılı tişörtlerle terörle mücadelede kararlılık mesajı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, 12 Aralık 'ta TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında Yüksekova 'ya ve Şemdinli 'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik 'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not not." ifadelerini kullanmıştı.

38: 20: Paralar PKK 'ya gitmiyor, terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor

Mardin Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, polis ekipleri "ohh ohh" yazılı tişört giyerek terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

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