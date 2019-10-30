Son Dakika Haberleri: Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye
Son Dakika Güncel Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

1 saat önce

Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriyeRUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

RUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarında, sınır bölgesindeki petrol kuyuları çevresinde, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü. Rus askeri polisleri de akşam saatlerinde devriyedeyken, görüntülendi. Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
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