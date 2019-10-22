Mardin rus askerlerini taşıyan uçak, kamışlı'ya indi
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Rus askerlerini taşıyan uçak, Kamışlı'ya indiSuriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün akşam saatlerinde Rus askeri ve askeri danışmanlarından oluşan yaklaşık 50 kişiyi getiren uçak, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
Rus askerlerini taşıyan uçak, Kamışlı'ya indi
Suriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün akşam saatlerinde Rus askeri ve askeri danışmanlarından oluşan yaklaşık 50 kişiyi getiren uçak, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye rejiminin kontrolünde bulunan Kamışlı Havaalanı'na, dün akşam saatlerinde Rusya'ya ait olduğu belirlenen askeri uçak iniş yaptı. Nusaybin ilçesinde görüntülenen uçakta, 50 kişilik asker ve askeri danışmaların yer aldığı belirtildi. Asker ve askeri danışmaları indiren uçağın, bir süre sonra ayrıldığı gözlendi.
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