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Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere "aşı olun" çağrısı

29.09.2021 13:19

Mardin Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hamilelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Mardin'de maalesef 2 annemizi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Gebelerimiz süreci maalesef biraz daha ağır geçiyor.

Mardin Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hamilelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Mardin'de maalesef 2 annemizi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Gebelerimiz süreci maalesef biraz daha ağır geçiyor. Bu nedenle aşı olmaları son derece önemli." dedi.

Yavuz, AA muhabirine, Mardin'de temmuz ayının ortasından ağustos ayının sonuna kadar ciddi bir vaka sayısı görüldüğünü, o dönemde hastane ve yoğun bakımdaki doluluk oranının yüzde 80'leri aştığını bildirdi.

Eylül ayının sonu itibarıyla Mardin'de vaka sayılarında ciddi anlamda düşüş yaşandığını dile getiren Yavuz, hem servislerde hem yoğun bakımda yatan hasta sayısının azaldığını aktardı.

Yavuz, söz konusu iki dönemde de hastanede yatan ve yoğun bakımda tedavi gören hastaların tamamına yakının aşısız ya da eksik aşılı olduğuna işaret ederek, il genelinde birinci doz aşı oranında maviye yaklaşıldığını ancak henüz mavi renge ulaşılamadığını belirtti.

"İkinci doz aşı oranında da Türkiye'de maalesef sondan ikinciyiz." diyen Yavuz, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yavuz, "2. doz aşı hakkı gelen vatandaşlarımızı İl Müdürlüğümüzde kurduğumuz çağrı merkezi sistemi ile arıyor, aile hekimliklerine ve hastanelere aşı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızı aradığımızda sağ olsunlar sağduyu gösterip aşı oluyorlar fakat kendileri de sistemlerinde aşı hakları olduğunu görüyorlar. En kısa sürede 2. doz aşı hakkı gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

"Gebelerimiz süreci maalesef biraz daha ağır geçiyor"

"Mardin'de maalesef 2 annemizi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Gebelerimiz süreci maalesef biraz daha ağır geçiyor. Bu nedenle aşı olmaları son derece önemli." ifadelerini kullanan Yavuz, sağlık çalışanlarının, bilim insanlarının ve bu noktada faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının, gebelerin aşı yaptırmasında tıbben bir sakınca bulunmadığını belirttiğini aktardı.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Gebelik, başından sonuna kadar gerçekten zor bir süreç. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözü buradan başlıyor. Gebelerimiz bu süreçte yakinen aile hekimleri tarafından takip ediliyor. Gebelerin gebelik süresinde Kovid-19 aşısı olmalarında herhangi bir tıbbi sakınca olmadığına dair zaten ilgili uzman arkadaşlar, bilim insanları, Bakanlığımız bu konuda açıklamalarda bulundu. Mardin'de Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz 2 annemiz de aşısızdı. Gebelikte lütfen Kovid-19 aşınızı olun, uyarısında bulunuyoruz. Gebelerimizin de başvurarak aşı olması son derece önemli."

Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere aşı olun çağrısı
Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere aşı olun çağrısı
Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere aşı olun çağrısı
Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere aşı olun çağrısı
Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere aşı olun çağrısı
Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere aşı olun çağrısı
Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere aşı olun çağrısı

Gebelik, Hastane, Mardin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Müdürü Yavuz'dan hamilelere "aşı olun" çağrısı - Son Dakika
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