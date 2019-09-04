Son Dakika Haberleri: Mardin sahibinden kaçan at, iş yerinin camını kırıp, 5 araca zarar verdi
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Mardin sahibinden kaçan at, iş yerinin camını kırıp, 5 araca zarar verdi

2 saat önce

Sahibinden kaçan at, iş yerinin camını kırıp, 5 araca zarar verdiMARDİN'in Nusaybin ilçesinde sahibinden kaçan at, bir iş yerinin camını kırarak, park halindeki 5 araca zarar verdi.

Sahibinden kaçan at, iş yerinin camını kırıp, 5 araca zarar verdi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sahibinden kaçan at, bir iş yerinin camını kırarak, park halindeki 5 araca zarar verdi.

Nusaybin ilçesindeki Mor Yakup Mahallesi'nde Abdurrahman Ay, inşaat malzemelerini at arabasına yüklediği esnada, atı bir anda huysuzlaştı. At, arabadaki malzemelerle birlikte Lozan Caddesi üzerindeki bir GSM bayiinin ön camını kırdı ardından da park halindeki 5 araca zarar verdi. Bir süre caddede koşan at güçlükle kontrol altına alınabildi. İş yeri zarar gören esnaf ve araç sahipleri at sahibi Abdurrahman Ay'dan şikayetçi olmayacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)-

Sahibinden, Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:16 Kaynak: DHA
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