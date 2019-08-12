MARDİN SAHİBİNİN ELİNDEN KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Mardin'de, hayvan kesim alanında sahibinin elinden kaçan boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Mardin'de, hayvan kesim alanında sahibinin elinden kaçan boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Boğanın kaçışı sırasında kesim alanında yaşanan panik, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, Mardin'deki hayvan kesim alanında bir boğa sahibinin elinden kaçtı. Bu sırada panik yaşanınca birçok küçükbaş hayvan da sağa sola koşuşmaya başladı. Küçükbaş hayvanlar kısa sürede yakalanırken, çevredekiler kaçan boğayı yakalamakta güçlük çekti. 2 saat süren kovalamacanın ardından boğa yakalanıp, sahibine teslim edildi.

Boğanın kaçışı sırasında kesim alanında yaşanan panik, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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