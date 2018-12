Mardin Sanatta Önemli Şehirlerin Arasına Girecek"

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sanat Akademisi okulunun hizmete alınması için çalışmalar devam ediyor.Mardin Büyükşehir Belediye Başkan vekili Vali Mustafa Yaman, Sanat Akademisi binasının son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu. Yaman'a daire başkanları ve il müdürleri eşlik etti.Vali Yaman, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde sanatın en iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.Daha önce hizmete açılan ve başarıyla yoluna devam eden konservatuvarın yanı sıra yakın zamanda inşaatı sona erecek olan Sanat Akademisinin de sanat için önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Yaman, şöyle konuştu:"Mardinli hemşerilerimizin hak ettiği hizmetleri alması için başladığımız çalışmalarda birçok konuda önemli işler yaptık. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan bir yapıda, her alanda projelerimiz hayata geçmekte ve devam etmektedir. Dikkate aldığımız konulardan birisi ise sanatın ilimizde en iyi yerlere gelmesidir. Bu nedenle sanat akademisi projesini hayata geçirdik. Şu an bitmek üzere olan binamız sanat için önemli yerlerden birisi olacak. Sanat Akademisi ilimizin sanat geleceğine ışık tutacak. Mardin, kültür ve sanatta önemli şehirlerin arasına girecek."Projenin her aşamasını takip ettiklerini ve akademi inşaatının sonuna yaklaştığını kaydeden Yaman, "Çalışmalar çok kısa sonra bitecek ve hizmete açılacak. Bilindiği üzere daha önce konservatuvarımızı hayata geçirmiştik. Burada sanat adına önemli işler yapıldı ve yapılıyor. Şimdi ise akademimizin bitirilmesi ile sanatta daha iyi yerlere geleceğiz. Özellikle yerel potansiyelimiz akademimiz sayesinde ortaya çıkacak." dedi.