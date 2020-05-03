MARDİN Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar - Son Dakika

Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar

MARDİN'in Derik ilçesinde sebze yetiştiricileri, sosyal mesafeye uygun şekilde bahçelerde ekim işlemlerini yapıyor.

Derik ilçe merkezinde Bahçelievler Mahallesi'nde, sebze üreticileri bahçelerinde koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ürünlerini ekiyor. Bahçelerinde domates, biber, salatalık ve patlıcan ektiklerini anlatan sebze yetiştircisi Abdulkadir Karakaş, bahçede ekim ve bakım işlemlerini sosyal mesafe kuralına uygun yaptıklarını söyledi. Karakaş, Ektiğimiz sebzeler doğal ve hormonsuzdur. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek bahçemizde çalışıyoruz dedi.