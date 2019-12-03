Son Dakika Haberleri: Mardin şehidin vasiyetiyle kızına ikranur ismi verildi
Son Dakika Güncel Mardin şehidin vasiyetiyle kızına ikranur ismi verildi - Son Dakika

Mardin şehidin vasiyetiyle kızına ikranur ismi verildi

6 saat önce

Şehidin vasiyetiyle kızına İkranur ismi verildiMARDİN'in Ömerli ilçesinde, 4 Eylül günü, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın eşi Fatma Acar, kız çocuğu dünyaya getirdi.

Mardin şehidin vasiyetiyle kızına ikranur ismi verildi, System.String[]

Şehidin vasiyetiyle kızına İkranur ismi verildi

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, 4 Eylül günü, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın eşi Fatma Acar, kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babasının vasiyetiyle İkranur ismi verildi.

Ömerli ilçe kırsalında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın eşi Fatma Acar, 1 hafta önce kız çocuğu dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde doğan bebeğe, şehit babasının vasiyeti üzerine İkranur ismi verildi.

'SADECE ÇOCUĞUNU ÇOK GÖRMEK İSTİYORDU NASİP OLMADI'

Eşi şehit olduğunda 7 aylık hamile olduğunu söyleyen Fatma Acar, Kızımızın ismini eşim İkranur koymuştu. Cinsiyetini biliyorduk. Eşim şehit olmadan üç ay önce bir patlama yaşanmıştı, araç patlamıştı. Eşim eve girdiğinde 'Ya çocuğumu göremeseydim' dedi. Şehit haberi geldiğinde ilk aklıma gelen sözü bu oldu. Çocuğunu çok görmek istiyordu, nasip olmadı. O şu an görüyordur eminim, hissediyordur ondan da eminim. Rabbim cennetin en güzel yerini ona nasip etsin bizi de şefaatine nail eylesin. Çevremde bir sürü insan var ama kızım bana Mehmet'in emaneti. Onun hep destekçisi olacağım, en güzel okulda, en güzel yerlerde okutacağım. Bir çocuğa babasını anlatacaksın ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum, eşim çok iyi bir insandı. Kızıma babasını en iyi şekilde anlatacağım. Nasıl hiç kimse bir anne sevgisini veremiyorsa hiç kimse de bir baba sevgisini veremez. Rabbim büyük, her şey kader, kaderimizde bu varmış, yaşayacağımız varmış, rabbim sabrını versin, veriyor dedi.

Mehmet Acar, Fatma Acar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehidin vasiyetiyle yeni doğan kızına İkranur ismi verildi
CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek Kız meselesi cinayeti zanlısı hakkında karar verildi Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:07:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin şehidin vasiyetiyle kızına ikranur ismi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]