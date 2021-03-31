Mardin şehidinin kanı yerde kalmadı..."Rahat uyu oğlum, kanın yerde kalmadı" - Son Dakika

Mardin şehidinin kanı yerde kalmadı..."Rahat uyu oğlum, kanın yerde kalmadı"

Geçtiğimiz yıl düzenlenen saldırıda şehit olan Mazlum Gözenoğlu'nun faili olan terörist, güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi

Şehit Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu:

"Rahat uyu oğlum, kanın yerde kalmadı"

MARDİN - Mardin'de geçtiğimiz yıl düzenlenen saldırıda şehit olan Mazlum Gözenoğlu'nun faili olan terörist, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi. Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, "Rahat uyu oğlum, kanın yerde kalmadı" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 operasyonunda Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 'kırmızı' kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi olduğunu açıkladı. Mardin'in Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Şehitleri kanı yerde kalmadı

Ölü ele geçirilen teröristlerden Hasan Mahmudi'nin, 3 Nisan 2020'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi mevkiinde bulunan Dibek üs bölgesinde inşaat firması işçilerine yapılan saldırıda 1 müteahhidin şehit edilmesi, 1 işçinin ise yaralanması eylemlerine katıldığı belirlendi. PKK'lı teröristin ölü ele geçirilmesi şehidin babası Hüseyin Gözenoğlu'nu ve ailesini sevindirdi. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, oğlunu şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle yüreğine su serpildiğini söyledi. Baba Gözenoğlu, "Bir sene önce kırsalda karakol inşaatında şehit edilen Mazlum Gözenoğlu'nun babasıyım, bugün duyduğum haberle bir nebze de olsa rahatladık. Bir insanın ölümüne sevilmemesi gerekiyor, ancak bu insanlar insan olmadıkları için onların ölümlerine seviniyoruz. Bunlar insanlıktan tamamen mahrum bir vahşet sürüsü, o yüzden biz bunları insan olarak görmüyoruz. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Şehit edilmesinin yıl dönümüne yakın bu haberi aldık. Acımız az da olsa hafifledi" diye konuştu.

"Bunlara insan diyemeyiz"

Teröristlerin ne insen ne de Kürt olduğunu kaydeden baba Gözenoğlu, "Yasin Börü, Eren Bülbül, Mazlum Gözenoğlu, 40 günlük bebeğin maması için elinde metresiyle hunharca katlediliyor. Gara şehitlerimizin hunharca kafalarına kurşun sıkılarak şehit ediliyorsa bunlara insan diyemeyiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, her zaman şehit yakınlarının yanında olan İçişleri Bakanımız, her zaman sahada olan kahraman güvenlik güçlerimize ve özellikle Mardin il jandarma bölgesinin komutanından erine kadar bütün herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah Diyarbakır anneleri ve STK'ların katılımıyla bunların önüne geçeceğiz. Bu vesileyle başta kurtuluş mücadelesi veren şehit ve gazilerimiz olmak üzere Mazlum Gözenoğlu ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.