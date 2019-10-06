Son Dakika Haberleri: Mardin şehit kaymakam safitürk anısına yamaç paraşütü
Son Dakika Güncel Haber

Mardin şehit kaymakam safitürk anısına yamaç paraşütü

1 saat önce

Mardin'in Derik ilçesinde, 2016 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Mardin'in Derik ilçesinde, 2016 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Mardin Derik'te, 11 Kasım 2016'da, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu makamında şehit olan Kaymakam Muhammed Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Derik Kaymakamlığı'nın desteği ile Adana Havacılık Kulübü'nce düzenlenen etkinliğe, 60 yamaç paraşütçüsü katıldı. Şehit Kaymakam Safitürk'ün fotoğrafının olduğu, 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı tişörtleri giyen paraşütçüler, dev Türk bayrağı açtı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değirmenci'nin de katıldığı etkinlikte hazırlıklarını tamamlayan paraşütçüler, Erge Baba Tepesi'ne çıkarak, Türk bayraklarıyla atlayışlarını gerçekleştirdi. Paraşütle havalanan Kaymakam Kafkas, Safitürk'ü anmak için ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını, şehit kaymakamı her zaman kalplerinde yaşatacaklarını söyledi.

Mardin şehit kaymakam safitürk anısına yamaç paraşütü

Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den İBB'ye Çince tabela tepkisi: Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var?
Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 19:19:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin şehit kaymakam safitürk anısına yamaç paraşütü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]