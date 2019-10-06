Mardin şehit kaymakam safitürk anısına yamaç paraşütü

Mardin'in Derik ilçesinde, 2016 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Mardin Derik'te, 11 Kasım 2016'da, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu makamında şehit olan Kaymakam Muhammed Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Derik Kaymakamlığı'nın desteği ile Adana Havacılık Kulübü'nce düzenlenen etkinliğe, 60 yamaç paraşütçüsü katıldı. Şehit Kaymakam Safitürk'ün fotoğrafının olduğu, 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı tişörtleri giyen paraşütçüler, dev Türk bayrağı açtı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değirmenci'nin de katıldığı etkinlikte hazırlıklarını tamamlayan paraşütçüler, Erge Baba Tepesi'ne çıkarak, Türk bayraklarıyla atlayışlarını gerçekleştirdi. Paraşütle havalanan Kaymakam Kafkas, Safitürk'ü anmak için ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını, şehit kaymakamı her zaman kalplerinde yaşatacaklarını söyledi.