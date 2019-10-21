Son Dakika Haberleri: Mardin şehit muhammet önek törenle memleketine uğurlandı
Son Dakika Güncel Mardin şehit muhammet önek törenle memleketine uğurlandı

Mardin şehit muhammet önek törenle memleketine uğurlandı

1 saat önce

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIMardin'in Derik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek (27) için Kızıltepe ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Üstçavuş İlker Düzova...

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek (27) için Kızıltepe ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Üstçavuş İlker Düzova Kışlası'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, kurum müdürleri ve askeri erkan ile şehidin eşi Bahar Önek, oğlu Miraç Mustafa, babası Ökkeş ve annesi Pakize Önek katıldı. Şehit Muhammet Önek'in öz geçmişinin okunduğu törende dua edildi. Törende, ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesini de Vali Yaman teskin etti. Duaların ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, ailesiyle birlikte askeri helikopterle memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Mardin şehit muhammet önek törenle memleketine uğurlandı

Jandarma, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:10 Kaynak: DHA
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