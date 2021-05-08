Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesi'nin önemini anlattığı programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Elazığ'da da camilerde sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek namaz kılındı, dua okundu.

ELAZIĞ - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Namaz kılınması Elazığ 'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

Dua edilmesi

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