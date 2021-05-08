Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Cami dış görüntü
Ezan okunması
Caminin içerisindeki cemaat
İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesininim önemini anlatması
Dua edilmesi
Namaz kılınması Elazığ'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
ELAZIĞ - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Elazığ'da da camilerde sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek namaz kılındı, dua okundu.
İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesi'nin önemini anlattığı programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.
Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA
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