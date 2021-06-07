MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA - Son Dakika

MARDİN'de, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında, Mardin, Siirt ve Şırnak kültürlerini yansıtan eser ile yemekler bir arada sergilendi.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında, Mardin, Şırnak ve Siirt'in yerel kültürünü yansıtan eserler ile yöresel yemekler tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca halk oyunları ekibi tarafından Mardin yöresine ait 'Reyhani' oyunu sergilendi. Etkinliğe Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, etkinlikte 3 ilin kültürel değerlerini yansıttıklarını belirterek, Mardin, Siirt ve Şırnak yöresine ait bütün kültürel değerler ile el sanatlarını araştıran, arşivleyen bir kurumuz. Bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı'mızın düzenlemiş olduğu 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında, Artuklu Halk Eğitim Merkezi zanaatkarlarımızla ortaklaşa etkinlik düzenledik. Mardin ve bölgemizin kadim sanatını tanıtma gayreti içindeyiz dedi.