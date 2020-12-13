Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı - Son Dakika

Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

13.12.2020 17:51
Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı, System.String[]

MARDİN'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, birçok noktada özel harekat polislerinin de desteğiyle denetim gerçekleştirildi. Trafikteki araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.


Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

İçişleri Bakanlığı, Pazartesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı - Son Dakika


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