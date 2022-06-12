Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi - Son Dakika
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Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi

12.06.2022 18:44

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir vatandaş çırılçıplak dolaşırken görüntülendi. İşlek bir caddede umarsızca yürüyüşüne devam eden çıplak şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Türkiye'de son günlerde yaşanan "çıplak vatandaş" görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Son gelen görüntünün adresi ise Mardin'in Kızıltepe ilçesi oldu.

SOYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafiğin aktığı bir caddede yanından geçen araçlara aldırış etmeyen şahıs, çırılçıplak bir şekilde yürümeye devam etti. Kalabalık arasında bir süre çıplak dolaşan kişinin rahatlığı gözlerden kaçmadı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Çıplak şahsa, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İşlek sokakta çıplak halde yürümeye devam eden şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi. Kimliği bilinmeyen vatandaşın neden çıplak bir şekilde sokak ortasında yürüdüğü ise merak konusu oldu.

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Son Dakika Yaşam Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi - Son Dakika


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