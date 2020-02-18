Mardin şubat ayında bahardan kalma gün yaşadı - Son Dakika
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Mardin şubat ayında bahardan kalma gün yaşadı

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şubat ayı olmasına rağmen termometreler 14 dereceyi gösterirken vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için dışarı akın etti.

Mardin şubat ayında bahardan kalma gün yaşadı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şubat ayı olmasına rağmen termometreler 14 dereceyi gösterirken vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için dışarı akın etti.


Türkiye'nin doğusu karlı havanın etkisi altındayken Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahardan kalma bir gün yaşandı. Şubat ayında termometreler 14 dereceyi gösterirken vatandaşlar güneşli havanın keyfini yaşamak için parklara akın etti.


Güneşli havada arkadaşıyla parkta sıcak havanın keyfini çıkaran Muhammed Eren, "Kızıltepe'de bahar havası var. Gördüğünüz gibi hepimiz çıktık oturuyoruz. Van'da ve Muş taraflarında daha 1, 1 buçuk metre kar var Allah yardımcıları olsun. Bizde de 2 gün kar yağdı, güzeldi, karın keyfini çıkardık. Yaklaşık 6 yıldır yağmıyordu, şimdi hava sıcak yaz gibi" dedi.


Parkta güneşli havada oturan Abdülselam İlhan ise, "Kızıltepe'nin havası güzel, neşeli. Bahar havası var herkes dışarıda, çay bahçelerinde oturmuş. Millet güneşin tadını çıkarıyor. Biz bu güzelliğin neşesini Kızıltepe'de çıkarıyoruz" diye konuştu. - MARDİN

Kızıltepe, Güneşli, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
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