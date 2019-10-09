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Son Dakika Güncel Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü

Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü

57 dakika önce

Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2)SURİYE'DEN ATILAN ROKETLE, 3 KİŞİYİ YARALADITerör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı.

Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2)

SURİYE'DEN ATILAN ROKETLE, 3 KİŞİYİ YARALADI

Terör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı. Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MARDİN (DHA)

Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü

Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
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