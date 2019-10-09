Son Dakika Haberleri: Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü
Son Dakika Güncel Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü

Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü

1 saat önce

MARDİN Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2-EK) (Roketlerin sesi görüntüye böyle yansıdı)

MARDİN Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2-EK) (Roketlerin sesi görüntüye böyle yansıdı)

Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü

Nusaybin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
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