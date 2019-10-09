Mardin suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü
1 saat önce
MARDİN Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2-EK) (Roketlerin sesi görüntüye böyle yansıdı)
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
MARDİN Suriye'den atılan 9 roket, Nusaybin'e düştü (2-EK) (Roketlerin sesi görüntüye böyle yansıdı)
Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı