Son Dakika Haberleri: Mardin suriye'nin kamışlı şehrinde art arda patlamalar 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Mardin suriye'nin kamışlı şehrinde art arda patlamalar 3 ölü, 5 yaralı

Mardin suriye'nin kamışlı şehrinde art arda patlamalar 3 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin Kamışlı şehrinde art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralıSuriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Kamışlı şehrinde art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.

Mardin suriye'nin kamışlı şehrinde art arda patlamalar 3 ölü, 5 yaralı

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:54 Kaynak: DHA
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