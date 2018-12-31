Mardin Suriye Sınırına Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
Suriye sınırına sevkiyat sürüyorTÜRKİYE'deki çeşitli askeri birliklerden Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıkan tank, silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan askeri konvoy Mardin'e ulaştı.
Suriye
sınırına sevkiyat sürüyor
TÜRKİYE'deki çeşitli askeri birliklerden Suriye sınırına gönderilmek üzere yola çıkan tank, silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan askeri konvoy Mardin
'e ulaştı.
Mardin'deki Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen askeri konvoy kente ulaştı. Tank taşıyıcı araçların da bulunduğu askeri konvoyda, silah, mühimmat ve askeri malzemeler taşındığı görüldü. Askeri konvoyun geçiş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:40 Kaynak: DHA
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