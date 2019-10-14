Son Dakika Haberleri: Mardin suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
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Mardin suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

22 dakika önce

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyorTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.

Şırnak'taki çeşitli birliklerden geçen tank yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçerek Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gönderildi. Tankların sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Emrah KIZIL, Selim KAYAMARDİN,(DHA)

Mardin suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Şırnak, Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:15 Kaynak: DHA
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