Son Dakika Haberleri: MARDİN Suriye sınırında yangın
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MARDİN Suriye sınırında yangın

1 saat önce

Suriye sınırında yangınMardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında kuru otların alev almasıyla çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Suriye sınırında yangın
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında kuru otların alev almasıyla çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Nusaybin ilçesi Söğütlü köyünde dün petrol arama şantiyesi yakınlarındaki Suriye sınırında bulunan kuru otlar, gündüz saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Petrol arama şantiyesinin çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, alevler petrol sahasına ulaşmadan yangını söndürdü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MARDİN Suriye sınırında yangın
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Mardin, Suriye, Güncel
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