Son Dakika Haberleri: Mardin teröristler tarafından nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Son Dakika Güncel Mardin teröristler tarafından nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Mardin teröristler tarafından nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı

25 dakika önce

Mardin Teröristler tarafından Nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Mardin Teröristler tarafından Nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Mardin teröristler tarafından nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
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