Mardin teröristler tarafından nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı 2
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Mardin Teröristler tarafından Nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı 2.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:58 Kaynak: DHA
Mardin Teröristler tarafından Nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı 2
Mardin'in sınır ilçelerinde 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi Mardin'de bir polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı Teröristlerin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'ye iniş yapan Mike Pence'in gergin yüz ifadesi dikkat çekti