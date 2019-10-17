Son Dakika Haberleri: Mardin teröristler tarafından nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı 2
Son Dakika Güncel Mardin teröristler tarafından nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı 2

Mardin teröristler tarafından nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı 2

2 saat önce

Mardin Teröristler tarafından Nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı 2.

Mardin Teröristler tarafından Nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı 2

Mardin teröristler tarafından nusaybin'e atılan havanlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı 2

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:58 Kaynak: DHA
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