Mardin Terörle Değil Sporla Anılıyor

İçişleri bakanlığı tarafından 2 yıl önce Mardin'e görevlendirilen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentteki bürokratlarla başlattığı sportif faaliyetlerle bölgenin terörle değil turizm ve sporla anılmasını sağladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte milli takım sporcularıyla bir araya gelerek şehrin sporda gösterdiği başarı nedeni ile sporcuları tebrik etti. Bir otelde düzenlenen programa Vali Yaman, Vali Yardımcıları Osman Demir, Bahattin Çelik, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, sporcular ve antrenörleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Mardin Valisi Mustafa Yaman, kent genelinde 14 branşta bine yakın sporcunun mücadele ettiğini söyledi. Türkiye'nin değişik illerinde, değişik branşlarda mücadele eden takım ve sporcuların olduğuna dikkat çeken Vali Yaman, "Bizim asıl maksadımız sportif başarıdan ziyade şehirde bulunan gençlerin güvenilir bir şekilde sağlıklı spor yapmaları. Eğer işlerin olumsuz tarafından bakarsak bundan 2 sene öncesine kadar Mardin terörle anılan ve sosyal mecralarda terörden dolayı en çok tıklanan illerin başında geliyordu. Şimdi neredeyse sporla alakalı en fazla tıklanan şehirdir diye düşünüyorum. Çünkü her takımımız ve sporcularımız başarılı sonuçlar alıyor. Aramızda küçük yaşta olsun büyük yaşta olsun milli sporcularımız var. Onlar da inşallah uzun yıllar milli takıma ve ülkemize hizmet edecekler. Her ne kadar her takım kendi liderlikleri için çalışıp ter dökse de bu Mardin'in tanıtımı için, huzuruna katkı için çok önemli. Bunun için çok mutluyuz. Beden eğitimi öğretmenlerimizin vasıtasıyla spor yapmayan hiç kimse kalmasın istiyoruz. Hafta sonu veya mesai saatleri dışında arkadaşlarımız mobil araçlarda bulunan spor malzemelerini hem dağıtıyorlar hem de spor imkanı olmayan şehre gelemeyen veya bulunduğu yerden daha imkanlı bir yere gidemeyen kırsal mahallerdeki çocuklara, yavrularımıza spor yaptırıyorlar. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımıza evlerinde egzersizler yaptırıyorlar. Mardin her açıdan herkes spor yapsın istiyoruz" şeklinde konuştu.



Devletin desteği ile spora yatırım arttı



Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ise, Mardin'in ulusal düzeyde müsabakalara ev sahipliği yaptığını kaydederek, 30 yıllık görevince 14 vali ile çalıştığını ama kentin terör olayları ile anılırken bir anda sporda gösterdiği başarının devletin sayesinde olduğunu söyledi.



Spor kulüp yöneticileri de Mardin Valisi Mustafa Yaman'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek çalışmalar nedeni ile kentin terörle değil sporla anıldığını söyledi. - MARDİN

