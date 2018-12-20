Mardin Trafiğine Dronlu Takip
1 saat önce
Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kazaları en aza indirgemek için sürücü hatalarını havadan ve karadan yaptığı sıkı takip ile denetleniyor.
Mardin
'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kazaları en aza indirgemek için sürücü hatalarını havadan ve karadan yaptığı sıkı takip ile denetleniyor.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri ve radar uygulaması yaptı. Kızıltepe
, Nusaybin
, Midyat
yolu üzerinde karada radar ekipleri, havada ise drone ile denetim gerçekleştirdi. 1- 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen havadan drone denetimlerinde Emniyet kemeri, hız ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulanarak, 7 bin 877 araç denetlendi. - MARDİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:53 Kaynak: İHA
Mardin Kamışlı'daki Teröristlere Zırhlı Nöbet Kulübeleri
İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti
5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı