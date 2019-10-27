Son Dakika Haberleri: Mardin trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu
Son Dakika Güncel Mardin trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu

Mardin trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu

34 dakika önce

MARDİN Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan olduTrafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan olduMardin'in Kızıltepe ilçesinde akülü tekerlekli sandalyeyle yolun karşına geçmeye çalışırken zorlanan engelliye, trafik polisleri araçla kalkan olarak yardımcı oldu.

MARDİN Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu

Trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akülü tekerlekli sandalyeyle yolun karşına geçmeye çalışırken zorlanan engelliye, trafik polisleri araçla kalkan olarak yardımcı oldu.

Kızıltepe ilçesindeki Dedeman Kavşağı'nda akülü tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmek isteyen engelli, karayolunda geçen araçların kendisine yol vermemesiyle güçlük çekti. Engellinin güçlük çektiğini fark eden trafik polisleri, yardım girişiminde bulundu. Engellinin kullandığı tekerlekli sandalyenin yanına gelen ekipler, polis aracı eşliğinde engelliyi yolun karşısına geçmesini sağladı.

Polis ekiplerinin engelliye yaptığı bu girişim görüntüleri sosyal medyaya büyük beğeni topladı.

Mardin trafikte zorlanan engelliye polis aracıyla kalkan oldu

Kızıltepe, Mardin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
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