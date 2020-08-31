MARDİN Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü - Son Dakika

MARDİN Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü

Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdüGÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden olan Mardin'de son 2 haftada yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü.

Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentlerinden olan Mardin'de son 2 haftada yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. Geçen yıl 600 bin ziyaretçisi olan kenti, bu yılın ilk 8 ayında pandemiye rağmen 120 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuzluktan payını alan Türkiye'de, kapalı olan turistik yerler normalleşme süreciyle birlikte, koronavirüse karşı önlemler alınarak tekrar hizmete açıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, son yıllarda inanç ve kültür merkezi haline gelen, tarihi dokusu ve yapılarıyla turistlerin uğrak mekanı haline gelen kenti Mardin'de de esnafın yüzü, son 2 haftada yaşanan turist yoğunluğu nedeniyle tekrar gülmeye başladı. Geçen yıl 600 bin ziyaretçisi olan kenti, salgına rağmen bu yılın ilk 8 ayında 120 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

'BURASI ÇOK UCUZ'

Amerika'dan gelen Yolanda Krietemeier, Mardin'in çok güzel bir kent olduğunu ifade ederek, "Bu benim ilk gelişim. 3 günüm var. Daha çok değişik yerler görmek istiyorum. Ben İstanbul'dan geldim. 3 gün burada kalacağım ve İstanbul'a döneceğim. Sonra Birleşik Devletler'e döneceğim. İstanbul'u, Türkiye'yi seviyorum, Mardin'i seviyorum. İnsanları seviyorum. Yemekleri çok güzel. Güzel alışveriş yaptım. Burası çok ucuz" dedi.

30 yıldır Hollanda'da yaşayan ve Mardin'i görmeye gelen Mahmut Dalaz, "Türkiye'ye gelip de Mardin'e gelmezsek olmuyor. Mardin çok güzel bir yer. Görmeyen vatandaşlar, gelip görsünler. Anlatmakla olmuyor. Mardin'in yemekleri çok şahane. Çok güzel bir tadı vardır. Buranın çok da güzel bir havası var. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

'PANDEMİYE RAĞMEN İŞLER İYİ'

Yaşanan turist yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren organik sabun üreticisi Gülnaz Sultan Başaran, "Son 2 haftadır işler pandemi olmasına rağmen baya iyi. Sabunlarımız zaten meşhur. Millet Mardin'e hayranlıkla bakıyor, merak ediyor. Taşları, kaleleri, Zinciriye Medresesi, Kasımiye medresesi gibi yapıları meşhur" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu Can Özberg, pandemiden çok kötü etkilendiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Dükkanlarımız aylarca kapalı kaldı. Fakat yeni normalleşme sürecinden sonra millet buraya akın etmeye başladı. Son iki haftadır turizm patlaması oldu. Biz bundan olumlu etkilendik. Mardin'de gezilecek çok fazla yer var. Deyrul Zaferan Manastırı, kiliseler, camiler, çok güzel yerler var. Bu hareketlilik bizim de hoşumuza gidiyor. Ancak herkes önlemini alarak gelirse daha iyi olacak."

MARDİN Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü

Türkiye, turist, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vatandaşlarla buluştu Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı         
12:53
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı         
12:41
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı         
12:37
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
12:20
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu         
12:03
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak         
11:28
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu         
09:25
Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek         
09:00
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı         
07:31
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı         
21:35
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı         
20:07
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı         
20:02
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı         
19:18
Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası Limanı'na yanaştı Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası Limanı'na yanaştı         
19:11
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 16:07:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MARDİN Turist yoğunluğu Mardin esnafının yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei