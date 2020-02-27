Mardin Umut Kervanı'dan 105 aileye yardım - Son Dakika
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Mardin Umut Kervanı'dan 105 aileye yardım

6 saat önce

Mardin Umut Kervanı tarafından ihtiyaç sahibi 105 aileye yardım sağlandı.

Mardin Umut Kervanı'dan 105 aileye yardım, System.String[]

Mardin Umut Kervanı tarafından ihtiyaç sahibi 105 aileye yardım sağlandı.

Mardin Umut Kervanı tarafından yapılan açıklamada, üç aylara girildiğini, yetim ve muhtaçlara umut olmak için sahadaki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Artuklu merkez mahallelerinde 70 yetim ve muhtaç aileye, Ortaköy'de de 20 yetim ve muhtaç aileye kırmızı et ve ekmek paketi teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir iki gün içerisinde Yeşilli ilçesinde de 15 muhtaç aileye kırmızı et paketi teslim edilecektir. Hayırsever kardeşlerimizin bize ulaştırdığı yardımları muhtaçlara ulaştırdıkça yeni yardımlar geliyor. 29 Şubat'ta Mardin Öğretmenevinde muhtaç İdlib halkı yararına yardım çağrısında bulunacağımız toplantıya tüm hayırsever halkımızı bekliyoruz."

Yeşilli, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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