Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'ndan gıda desteği - Son Dakika

Mardin ve ilçelerinde insani yardım çalışmalarını sürdüren Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Miraç Kandili dolayısıyla Yeşilli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Mardin Umut Kervanı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akman, yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarının belli periyotlarda ve imkanlar dahilinde devam ettiğini söyledi.

Akman, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizin bize ulaştırdıkları ekmekleri Artuklu merkezde düzenli olarak her gün yetim ve muhtaçlara ulaştırıyoruz. Her ay onlarca yetim ve muhtaca giyim yardımında bulunuyoruz. Hayırseverlerimizin adak ve kurbanları oldukça kırmızı et dağıtımlarımız oluyor. 3 bin lira değerindeki gıda paketlerini 20 ihtiyaç sahibi aileye dağıttık. Halkımızı kendi eliyle muhtaçlara ulaştırmak suretiyle veya bizim aracılığımızla yetim ve muhtaçlara ulaştırmak şeklinde bu iyilik kervanına katkı sunmaya davet ediyoruz."