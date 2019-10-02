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Mardin üzümünün pekmez ve pestil yolculuğu başladı

41 dakika önce

Mardin üzümünün pekmez ve pestil yolculuğu başladıMARDİN - Mardin'e özgü mezrone cinsi üzümün hasadına başlandı.

Mardin üzümünün pekmez ve pestil yolculuğu başladı

MARDİN - Mardin'e özgü mezrone cinsi üzümün hasadına başlandı. Hasadı yapılan üzümler, kazanlarda kaynatılarak pekmez, pestil ve cevizli sucuk haline getirilecek.

Mardin yöresinde kendine has tadıyla bilinen, sonbaharda hasadı yapılan mezrone üzümünün pekmez, pestil ve cevizli sucuk yolculuğu Artuklu ilçesine bağlı Zınar köyünde başladı. Sabahın erken saatlerinde bağlardan topladıkları üzümleri kasalarla evlere taşıyan yöre halkı, taş havuzlarda üzümü ezerek çıkan suyu, bakır kazanlarda odun ateşinde kaynatıyor. Kazanlarda pekmez, pestil ve sucuk haline getirilen üzümün zorlu mesaisi yöre halkının geçim kaynağı oldu. Tamamen organik olan ve kendine has tadı bulunan mezrone üzümünden yapılan ürünler, Aselcioğlu firması tarafından Türkiye pazarına sunuluyor.

30 ton üzümden 2 ton pekmez

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan çiftçilerden Recep Arpa, üzüm hasadı yaptıklarını ardından da suyunu çıkardıklarını söyledi. Arpa, "Üzüm suyunun içine toprak atıyoruz, soğuyor. Soğuduktan sonra kazanlara alıyoruz ve kazanlarda kaynatıyoruz. Diğer kazanda pestil, sucuk yapıyoruz. 4 kardeş imece usulü kazanları yapıyoruz. Bu yıl 30 ton civarında üzüm verimi elde ettik. Pekmezin özelliği içine koyduğumuz topraktan. Bu üzüm ince kabuk pekmez için özeldir. Öksürüğe, kışın hastalıklara her şeye iyi geliyor. Doğal olduğu için tercih ediliyor. Yurt içinde Ankara, İstanbul'a gönderiyoruz. Bu sene 2 ton pekmez elde etmeyi bekliyoruz" dedi.

Çiftçilerden Ali Arpa ise, yurt dışından talep olduğunu fakat talebe yetişemedikleri için gönderemediklerini söyledi. Ali Arpa, "Üzümümüz bu yıl her yıldan daha çok verimli. Desteğimiz yok, o yüzden yüzden yurt dışına yetiştiremiyoruz. Suyumuz yolumuz yok, kendi imkanlarımız ile üretim yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Mardin üzümünün pekmez ve pestil yolculuğu başladı

Artuklu, Mardin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
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