Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı - Son Dakika

MARDİN Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Mülkiye müfettişlerince tamamlanan soruşturmanın ardından Vali Yardımcısı Başoğlu, açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.