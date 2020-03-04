Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı - Son Dakika

Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı

21 dakika önce

MARDİN Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı, System.String[]

MARDİN Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Mülkiye müfettişlerince tamamlanan soruşturmanın ardından Vali Yardımcısı Başoğlu, açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.


Adem Başoğlu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli üretim 'Kargu'lar, hedeflere gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarla teröre nefes aldırmıyor
Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:22:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]