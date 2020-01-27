Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a yardım seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a yardım seferberliği - Son Dakika

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a yardım seferberliği

6 saat önce

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için temel ihtiyaç malzemesinden oluşan bir kamyon yardım malzemesini kente gönderdi.

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a yardım seferberliği, System.String[]

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için temel ihtiyaç malzemesinden oluşan bir kamyon yardım malzemesini kente gönderdi.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 6.8'lik depremin ardından devlet ve millet el ele vererek depremde zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, deprem bölgesinde görevli AFAD'ın ihtiyaç listesine göre içerisinde temel ihtiyaçların bulunduğu bir kamyon yardım malzemesini hazırlayarak kente gönderdi.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, depremin ilk yaşandığı andan itibaren AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, Elazığ'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Vali Yaman, "Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak içerisinde temel ihtiyaç malzemesi bulunan bir kamyon yardım malzemesini, depremden zarar gören vatandaşlarımız için Elazığ'a gönderdik. Yardımlarımızı, deprem bölgesinde yetkili olan AFAD'ın listesi doğrultusunda yapıyoruz. Depremden zarar gören vatandaşların acısı bizim acımız. Onları bu zor günlerinde yalnız bırakmak istemiyoruz. Devlet ve millet el ele vererek bu acının üstesinden geleceğiz. Yardımlarımız devam edecek. Bugünler, birlik ve beraberliğimize daha çok ihtiyaç duyduğumuz günler. Bizler, birlik olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Milletimizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi. - MARDİN

Mardin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sivrice'deki köy yollarında derin yarıklar oluştu Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:17:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'a yardım seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]