Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinden Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinden Elazığ'a yardım - Son Dakika

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinden Elazığ'a yardım

7 saat önce

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere bir kamyon yardım malzemesi gönderdi.

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinden Elazığ'a yardım, System.String[]

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere bir kamyon yardım malzemesi gönderdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman,, depremin yaşandığı andan itibaren AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ekiplerinin, Elazığ'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını hatırlattı.

İçerisinde temel ihtiyaç malzemesi bulunan bir kamyon yardım malzemesini Elazığ'a gönderdiklerini aktaran Yaman, "Yardımlarımızı, deprem bölgesinde yetkili olan AFAD'ın listesi doğrultusunda yapıyoruz. Depremden zarar gören vatandaşların acısı bizim acımız. Onları bu zor günlerinde yalnız bırakmak istemiyoruz. Devlet ve millet el ele vererek bu acının üstesinden geleceğiz. Yardımlarımız devam edecek." diye belirtti.

Yaman, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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