İlkay Akkaya konserini iptal eden Ceyhan Kaymakamlığı'na Mardin Valiliği'de katıldı! Akkaya: Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak

İlkay Akkaya'nın 24 Eylül 2022 tarihinde Mardin Kamor Millet Bahçesi Amfi Tiyatro'da vereceği konser, "sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği" gerekçesiyle Mardin Valiliği tarafından iptal edildi.

KARARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İlkay Akkaya, Mardin konserinin iptal edildiğini bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Akkaya'nın paylaşımı şöyle:

"Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu. Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim."

VALİLİK İPTAL GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Kentte düzenlenecek İlkay Akkaya konserinin uygun görülmediğini bildiren ve Mardin Valisi Yardımcısı Abdullah Demirdağ'ın imzasını taşıyan yazıda ise, "Sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğinden, bahse konu konser etkinliğinin yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

2 GÜN ÖNCE DE CEYHAN KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan 2 gün önce de Ceyhan Belediyesi'nin organize ettiği İlkay Akkaya konseri, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edilmişti. Konu hakkında Ceyhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemizin 22.08.2022 tarihinde Ceyhan Kaymakamlığı'ndan resmi izin alarak hazırlığına başladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konserimiz, son dakika gelişmesiyle yine Ceyhan Kaymakamlığı tarafından bildirilen resmi yazıyla iptal edilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sanatçı İlkay Akkaya'nın Ceyhanlı hemşerilerimizle buluşacağı konser programı ne yazık ki Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle sanatçı İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlı hemşerilerimizden özür dileriz." denmişti.