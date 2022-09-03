Mardin Valiliğinden Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama - Son Dakika
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Mardin Valiliğinden Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama

03.09.2022 23:02
Mardin Valiliğinden Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama

Mardin Valiliği, Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Mardin Valiliği, Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül'de İlçe Asayiş Büro Amirliği görevlilerince, Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi'nde, suç kayıtları mevcut iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma sırasında Adem Kara ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Valilik açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Valiliğinden Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama - Son Dakika

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