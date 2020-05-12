Mardin Valiliği'nden çocuk ve gençler için açıklama - Son Dakika

Mardin Valiliği, 14 yaş ve altı çocukların yarın, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 19 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabileceklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genelgesi uyarınca, Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülke ve vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla çalışmaların sürdürülüğü belirtildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan tedbirlere ilave olarak 14 yaş ve altı çocukların yarın, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 19 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine karar verildiğini aktarıldı.